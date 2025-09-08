Promozione: la Coppa Italia. Il Lampo Meridien è già in forma. Casalguidi ko con due espulsi

LAMPO MERIDIEN 2CASALGUIDI 0

LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Vannini (3’ st Bucciantini), Nencini, Ferrucci N., Del Sorbo (30’ st Garzi), Cappellini, Dingozi (9’ st Mercugliano), Martini, Bonfanti (21’ st Ferrucci L.), Bibaj (15’ st Cortesi), Notarelli. A disp. D’Angelo, Faratro, Muriello. All. Benesperi.

CASALGUIDI: Baldi, Zoppi, Rossi, Ghimenti, Puccianti, Toracchi, Bonaiuti (27’ st Diddi) Filoni, (13’ st Capecchi), Paccagnini (46’ st Bocini), Bonfanti, Cerrarelli. A disp. Giovanetti, Borselli, Luccioletti, Baglioni, Malusci. All. Magni.

Arbitro: Scardigli di Livorno.

Reti: 22’ Bonfanti, 45’ st Cortesi.

Note: espulsi per doppia ammonizione al 36’ st Toracchi e 42’ st Puccianti.

Vincendo per due reti a zero il Lampo Meridien compie un importante passo in avanti verso la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia. Nella trasferta di Cuoiopelli in programma il 17 ottobre, per la migliore differenza reti maturata, gli potrà bastare un pareggio per raggiungere il passaggio del turno. Contro il Casalguidi la gara è stata sboccata dall’esordiente Thomas Bonfanti, che al 22’, ha anticipato il portiere in uscita e con un preciso rasoterra ha segnato la rete della vittoria. Ottima nel complesso la prestazione di questo promettente giocatore. Il raddoppio è arrivato nei minuti finali, con una rete segnata da Cortesi, che ha messo in rete palla, dopo che aveva colpito la traversa con un tiro di Martini. In quel momento la formazione ospite era ridotta in nove uomini. Il Casalguidi ha sfiorato il pareggio al diciottesimo del secondo tempo, con una conclusione ravvicinata da Paccagnini. La palla è uscita di poco fuori dalla porta. Nel complesso il Lampo Meridien ha giocato una prima partita ufficiale di buon livello, dimostrando di essere in buona forma e pronto per l’esordio in campionato, in programma domenica in casa dello Jolo. Per il Casalguidi lavori in corso. Domenica i canarini giocheranno la ’prima’ in casa contro l’Urbino Taccola.

Massimo Mancini