Promozione - La crisi biancorossa. Martinelli: "Pieve, cruciale battere il Maliseti»

Il Pieve Fosciana perde ancora e continua a sprofondare, da solo all’ultimo posto in classifica del girone "A" della Promozione toscana e con alle porte la classica "ultima spiaggia", visto che, domenica prossima, arriva, in Garfagnana (si giocherà sul campo di San Romano) il Maliseti, penultimo in graduatori, da battere senza più attenuanti, per coltivare ancora qualche piccola speranza di salvezza da parte dei biancorossi.

"Sono molto amareggiato – ha affermato l’allenatore Daniele Martinelli, dopo l’ennesimo ko a Prato – : sia per la sconfitta, che per la prestazione contro il Viaccia, dove siamo stati bene in campo per un tempo, per, poi, essere infilati tre volte nella ripresa, quando i ragazzi perdono la concentrazione e, di conseguenza, la partita. E’, purtroppo, questo il nostro limite: giochiamo alla pari con gli avversari, poi ci smarriamo. In settimana prepariamo bene la gara, cercando di studiare i punti deboli di chi andiamo ad affrontare, per fare “male” e capitalizzare ciò che di buono riusciamo a fare. Poi, però, si spegne la luce e siamo qui a commentare un’altra sconfitta". "E’ un peccato – chiude il tecnico viareggino – : ora, però, dobbiamo assolutamente battere il Maliseti per non perdere anche le ultime speranze. Domenica è una sfida basilare per il nostro futuro, poi ognuno farà le proprie valutazioni".

Flavio Berlingacci