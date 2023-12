Promozione: la fase regionale della Coppa Italia. Pietrasanta vince bene. Ma per passare è dura

Rotonda vittoria per il Pietrasanta nel mercoledì di coppa: i biancocelesti nella seconda gara del triangolare valevole come secondo turno della fase regionale della Coppa Italia di Promozione hanno battuto 3-0 la Pieve Fosciana sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta grazie alle reti del difensore classe 2004 Cristian Salini al 18’ e degli attaccanti Aurelio Falorni al 50’ e Federico Mengali al 75’ (entrambi al loro 6° centro stagionale fra campionato e coppa). Due settimane fa il Pietrasanta perse 2-1 con la San Marco Avenza che questo mercoledì riposava e che dovrà giocare a Pieve Fosciana dove gli basterà il pari per passare. Il successo di ieri l’altro sera dunque potrebbe non bastare ai versiliesi per andare avanti nel cammino di coppa. Il tecnico Massimiliano Bucci ha fatto ricorso ad un ampio turnover lasciando inizialmente in panchina i vari Laucci, Genovali, Bondielli, Tosi, Mengali, Ghelardoni, Szabo e Togneri (neanche in panchina il portiere Mariani ed il forte 2006 Sessa). La formazione titolare era questa (4-3-1-2): Ricci; Lorieri, Da Prato, Cristian Salini, Pardini; Bonuccelli, Tragni, Vaselli; Vettori; Falorni, Jacopo Salini. Nel Pieve Fosciana l’allenatore viareggino Daniele Martinelli ha subito schierato dal primo minuto l’ultimo arrivato Fabio Pugliese (in prestito dal Viareggio).