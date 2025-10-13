Promozione: la formazione di Benesperi in testa insieme al Cubino. Il derby va al Lampo Meridien. Il Ponte gioca solo un tempo
2 LAMPO MERIDIEN 3 : Calu Lici, Grasseschi (16’ st Fanti), Rosati, Chelini, Bandoni, Fruzzetti (10’ st Fiumicino), Musteqja (36’ st Aiazzi),...
2
LAMPO MERIDIEN
3
: Calu Lici, Grasseschi (16’ st Fanti), Rosati, Chelini, Bandoni, Fruzzetti (10’ st Fiumicino), Musteqja (36’ st Aiazzi), Rugiati (30’ st Bellandi), Viola, Cirasella (1’ st Bicchieri). A disp.: Matteucci, Sanzone, Negara. All. Falivena.
LAMPO MERIDIEN: Lampignano; Boghean, Nencini, Cortonesi, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi (22’ st Ferrucci), (24’ st Mercugliano), Di Vito, Notarelli. A disp. D’Angelo, Fresta, Zingarello, Ferato, Vannini, Bonfanti, Bibaj. All. Benesperi.
Arbitro: Cellai di Firenze.
Reti: 14’ Boghean, 23’ Del Sorbo, 35’ Di Vito, 15’ st Viola (rig.), 22’ st Viola.
Note: ammoniti Bicchieri, Lici, Boghean, Fedi.
Un derby bello, divertente e pieno di colpi di scena se lo porta a casa il Lampo Meridien che si conferma in testa alla classifica.
La cronaca. Il derby si sblocca al 14’ con Boghean che dalla distanza indovina un destro che batte Calu. Nove minuti dopo tocca a Del Sorbo segnare il più classico dei gol degli ex, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cortonesi. Lo 0-3, arrivato al 35’, vede la firma del capitano Di Vito che, sempre di testa, trova il tempo giusto per battere il portiere del Ponte Buggianese Calu.
Nella ripresa si assiste alla reazione della squadra di casa. Al 60’ c’è un’incursione in area di Rugiati, che viene messo a terra da Boghean, portando il signor Cellai di Firenze a dare il penalty ai pontigiani, che Viola trasforma in gol. Sempre lui al 67’ trova una conclusione diabolica da fuori area, che non lascia scampo a Lampignano, e che porta i padroni di casa sul 2-3. Mister Benesperi si affida ai cambi, per avere forze fresche in campo. Ma si dispera due volte, quando Fedi, centra due traverse clamorose, che non permettono alla Lampo Meridien di chiudere il match. A fine gara festeggiano gli ospiti, che guidano la classifica del girone A, grazie ai 13 punti fin qui conquistati, mentre c’è molta amarezza in casa Ponte Buggianese, per una reazione arrivata tardivamente.
Simone Lo Iacono
