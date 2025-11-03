Promozione: la giornata delle aretine

AREZZOAlla fine dell’ottava giornata del campionato di Promozione nel girone C l’unica squadra a sorridere è il Casentino Academy. I gialloverdi di Bonini passano in casa contro il Centro Storico Lebowski per 2-1 e accorciano in testa al girone. Merito delle reti messe a segno dal solito Sestini, autore di una doppietta, che ha permesso di avere la meglio sui fiorentini per i quali è andato in gol Ciancaleoni, ma i locali grazie alla doppietta del proprio attaccante hanno ribaltato il punteggio. I gialloverdi accorciano quindi sul primo posto dove c’è sempre la Sinalunghese. I rossoblù senesi di Enrico Testini nell’anticipo di sabato non sono andati oltre lo 0-0 in casa del Pienza salendo a quota 16 punti. Un punto più indietro c’è la Settignanese che ieri pomeriggio è passata per 2-1 sul campo del Cortona Camucia. I padroni di casa di Giulio Peruzzi trovano la rete con Sonko. Pari tra Fiesole e Montagnano. I torelli della Valdichiana passano in vantaggio con Bagnai al 22’ ma nella ripresa, al 71’ Olivieri permette ai fiorentini di pareggiare e ottenere un punto di vitale importanza. Cade il Resco Reggello contro l’Alleanza Giovanile Dicomano per 2-1 mentre tra Acquaviva e Pontassieve termina a reti bianche (0-0). Negli anticipi l’Alberoro era caduto in casa dell’Audax Rufina 3-0 mentre Foiano e Viciomaggio hanno diviso la posta in palio (1-1).

La classifica: al comando la Sinalunghese con 16 punti seguita a quota 15 dalla Settignanese e a 13 punti dal Casentino Academy. Il trenino playoff si completa con l’Audax Rufina a 12 punti, a 11 invece stazionano Alberoro, Montagnano e Acquaviva. A 10 punti ecco Cortona, Pontassieve e Foiano, mentre a 9 c’è l’Alleanza Giovanile Dicomano insieme al Resco Reggello. Con otto punti Centro Storico Lebowski e Pienza, a 7 punti il Fiesole e ultimo è il Viciomaggio con 4 punti.