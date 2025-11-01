Promozione, la presentazione del ds Giacomini

La nona giornata del girone B del campionato di Promozione è presentata da Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini.

Porto Sant’Elpidio-Azzurra Mariner: "L’Azzurra Mariner è una squadra che farà molto bene in campionato, penso che per il Porto Sant’Elpidio sarà dura fare risultato".

Borgo Mogliano-Azzurra Colli: "L’Azzurra Colli si presenta come una formazione ben attrezzata, però il Borgo Mogliano sta dimostrandosi solida e non è affatto facile fare risultato per le avversarie".

Casette Verdini-Castel di Lama: "Si tratta di una partita delicata per entrambe: il Castel di Lama si presenta con il bel biglietto di visita del pareggio contro l’Aurora Treia, però noi siamo in grado di centrare quel risultato che ci serve a tutti i costi".

Grottammare-Palmense Fermana: "La Palmense Fermana ha accusato un inizio di stagione difficile, però ha tutti i mezzi per riprendersi e a Grottammare può fare bene".

Monticelli-Camerino: "Il Camerino sta facendo molto bene e il Monticelli è in ripresa, penso che la paritta possa finire in parità".

Settempeda-Elpidiense Cascinare: La Settempeda ha allestito una squadra molto valida in grado di recitare un ruolo di primo piano in campionato, in questa gara può prevalere contro una rocciosa Elpidiense Cascinare".

Corridonia-Monturano: "È un derby: il Corridonia è in ripresa ma deve prestare massima attenzione contro un Monturano che si presenta come una avversario equilibrato e forte in ogni zona del campo. Non escludo che gli ospiti possano mettere a segno un blitz".

Aurora Treia-Vigor Montecosaro: "L’Aurora Treia può vincere tutte le gare della stagione, dipende solamente da lei. La Vigor Montecosaro è abituata a lottare e a vendere cara la pelle, ma obiettivamente sarà dura in questa occasione".