Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Promozione, la presentazione del ds Giacomini

Promozione, la presentazione del ds Giacomini

"L’Aurora ha un potenziale per vincere tutte le gare. La Settempeda può battere l’Elpidiense Cascinare".

di LORENZO MONACHESI
1 novembre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

La nona giornata del girone B del campionato di Promozione è presentata da Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini.

Porto Sant’Elpidio-Azzurra Mariner: "L’Azzurra Mariner è una squadra che farà molto bene in campionato, penso che per il Porto Sant’Elpidio sarà dura fare risultato".

Borgo Mogliano-Azzurra Colli: "L’Azzurra Colli si presenta come una formazione ben attrezzata, però il Borgo Mogliano sta dimostrandosi solida e non è affatto facile fare risultato per le avversarie".

Casette Verdini-Castel di Lama: "Si tratta di una partita delicata per entrambe: il Castel di Lama si presenta con il bel biglietto di visita del pareggio contro l’Aurora Treia, però noi siamo in grado di centrare quel risultato che ci serve a tutti i costi".

Grottammare-Palmense Fermana: "La Palmense Fermana ha accusato un inizio di stagione difficile, però ha tutti i mezzi per riprendersi e a Grottammare può fare bene".

Monticelli-Camerino: "Il Camerino sta facendo molto bene e il Monticelli è in ripresa, penso che la paritta possa finire in parità".

Settempeda-Elpidiense Cascinare: La Settempeda ha allestito una squadra molto valida in grado di recitare un ruolo di primo piano in campionato, in questa gara può prevalere contro una rocciosa Elpidiense Cascinare".

Corridonia-Monturano: "È un derby: il Corridonia è in ripresa ma deve prestare massima attenzione contro un Monturano che si presenta come una avversario equilibrato e forte in ogni zona del campo. Non escludo che gli ospiti possano mettere a segno un blitz".

Aurora Treia-Vigor Montecosaro: "L’Aurora Treia può vincere tutte le gare della stagione, dipende solamente da lei. La Vigor Montecosaro è abituata a lottare e a vendere cara la pelle, ma obiettivamente sarà dura in questa occasione".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su