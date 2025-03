Promozione. La Real Cerretese non sbaglia. Contro il Viaccia cala il tris

REAL CERRETESE3VIACCIA0

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Monti, Meucci, Chiavacci, Mordagà (75’ Tramacere), Fedi M., Gargiulo (86’ Antonini), Pieri (75’ Bargellini), Buohafa (86’ Lapi), Nieri. All.: Petroni.

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Querci (72’ Fakkas), Fedi D., Pittalà (10’ Baldi), Vannucci (60’ Virdo), Fofana, Morrison (74’ Bellucci), Ridolfi, Rozzi. All.: Leone.

Arbitro: Storri di Arezzo.

Rete: 38’ Bouhafa, 66’ e 73’ Pieri.

CERRETO GUIDI – La Real Cerretese non sbaglia e nel più classico dei testa coda batte nettamente al Palatresi il Viaccia ed allunga in classifica in attesa dell’esito della sfida odierna del Pietrasanta a Uliveto Terme contro l’Urbino Taccola. Al momento i biancoverdi comandano infatti con sei lunghezze di vantaggio sui versiliesi e sette sul San Giuliano, uscito sconfitto dalla trasferta di Larciano. Dopo una prima mezz’ora per la verità abbastanza equilibrata, i padroni di casa sbloccano il risultato al 38’ con una volée di Bouhafa su preciso traversone dalla sinistra di Monti. Ripresa in totale controllo invece per i ‘medicei’ con un Pieri che sale in cattedra e chiude il conto. Il giovane classe 2005 biancoverde raddoppia infatti al 66’ girando in rete di testa un cross di Bouhafa e cala il tris al 73’, svettando ancora una volta più in alto di tutti sul traversone di Gargiulo. Il Viaccia non si affaccia mai dalle parti di Battini e, anzi, è la Real Cerretese a sfiorare più volte il poker con Fedi, Pieri (traversa) e ancora Bouhafa. Adesso testa alla semifinale di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Monte San Savino.

Si.Ci.