Promozione. La Real Cerretese si regala Duccio Fioravanti

Prima insieme a pari merito con Viareggio e San Piero a Sieve nel girone B di Promozione, la Real Cerretese ha deciso di inserire un’altra pedina di grande esperienza e qualità nella propria rosa, per provare a giocarsi fino in fondo il salto di categoria. La società del presidente Riccardo Palatresi e del direttore generale Marco Carli si è infatti assicurata le prestazioni del centrocampista classe 1990, Duccio Fioravanti. Quasi 170 presenze in Serie D con le maglie di Sestese e Scandicci, il neo biancoverde viene da una stagione tormentata da qualche guaio fisico di troppo alla Lastrigiana in Eccellenza, con cui è sceso in campo solo 13 volte, mentre nel 2021-’22 è stato grande protagonista a Montespertoli, 41 ’gettoni’ complessivi e 2 reti in 2 stagioni, dove ha vinto campionato e coppa di Promozione. A Montespertoli, lasciato per 6 messi nella stagione in piena Pandemia per disputare il mini-campionato di Eccellenza con il Firenze Ovest, era arrivato dal Fucecchio, 24 partite e 4 gol in Eccellenza. Campionato frequentato e vinto con le maglie di Aglianese (stagione 2017-’18) e Larcianese, proprio con l’attuale mister della Real Cerretese Petroni in panchina e col diesse biancoverde Beneforti dietro la scrivania, per complessive 182 presenze e 12 reti nella categoria ’regina’ per quanto riguarda i campionati dilettantistici regionali. Un innesto di grande spessore, quindi, che alza ulteriormente il tasso tecnico e di esperienza della Real Cerretese.