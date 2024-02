Promozione. La Real Cerretese torna da Luco con un punto. Lamberti al 90’ risponde al gol in apertura di Del Re

luco

1

real cerretese

0

LUCO: Rizzo, Marucelli (82’ Urzetta), Buzzigoli, Arias, Cirillo, Gianassi, Parri (74’ Capetta), Kuka (56’ Trotta), Maenza (67’ Alivernini), Del Re, Nencioli. A disp. Genovese, Satta, Maritato, Parrini, Mascherini. All. Bellini.

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini (29’ Pisano), Grasseschi (87’ Bosco), Fioravanti, Lamberti, Mordagà, Pagliai, Cerboni, Masoni (62’ Melani), Bouhafa, Menconi. A disp. Nigro, Michelotti, Tramacere Falco, Nieri, Spinelli. All. Petroni.

Arbitro: Grigoriadis di Siena.

Rete: 7’ Del Re; 90’ Lamberti.

LUCO – Continua il momento di difficoltà per la Real Cerretese, che anche nel turno infrasettimanale del girone A di Promozione deve fare i conti con gli infortuni di Meucci, Fedi, Michelotti e Nieri (in panchina solo per onor di firma), ai quali per altro dopo 10 minuti si aggiunge pure Tolaini. A Luco i biancoverdi non vanno oltre l’1-1, raggiunto per altro proprio allo scadere, ma al termine di un match gagliardo in cui hanno dimostrato di essere ancora vivi. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 7 minuti con Del Re, che nella ripresa sfiora anche il raddoppio in contropiede, ma Battinisi oppone alla grandissima. Dal canto suo la Real Cerretese impegna severamente Rizzo con una conclusione di Cerboni e non si vede concedere un rigore, apparso netto, per un tocco di mano in area di un difensore su tiro di Menconi. Al 90’, comunque, ci pensa il centrale di difesa Lamberti a pareggiare con un perentorio colpo di testa sugli sviluppi di un corner. E ora testa alla sfida di domenica al Palatresi contro la capolista Viareggio.