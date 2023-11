Promozione. La Real Cerretese torna finalmente a ’casa’

Rimandata la super sfida di Viareggio, capolista alla pari insieme al San Piero a Sieve, la Real Cerretese è pronta a tornare in campo nel nuovo turno del girone A di Promozione. Dopo la sospensione di tutti i campionati dello scorso fine settimana per l’ondata di maltempo che ha flagellato la nostra regione, questo pomeriggio alle ore 14.30 i biancoverdi torneranno finalmente a ’casa’ per ospitare l’insidioso Pietrasanta. La squadra di mister Petroni (nella foto) potrà infatti scendere in campo sul nuovo manto erboso del Palatresi, oggetto di opere di manutenzione negli ultimi due mesi. Ancora imbattuta con 18 punti in 8 giornate (5 vittorie e 3 pareggi), la formazione ’medicea’ punta ad allungare la propria striscia positiva per mettere pressione alle due avversarie dirette: domani il Viareggio sarà impegnato sul sempre ostico campo del San Marco Avenza e il San Piero a Sieve andrà a far visita al Settimello. Sarà a disposizione anche l’ultimo arrivato Fioravanti, centrocampista di esperienza e qualità che potrebbe quindi fare il proprio esordio con la nuova maglia. Il Pietrasanta, reduce da 2 risultati utili di fila, sarà comunque un avversario ostico: nelle 4 trasferte fin qui affrontate ha colto 3 pari e perso di misura solo a San Piero a Sieve.

Domani alle 14.30 per il raggruppamento B, invece, il Montelupo riceve al Castellani la visita del Porta Romana. Gli amaranto hanno perso le ultime due partite casalinghe consecutive contro il Castiglioncello e la capolista San Miniato Basso, ma l’obiettivo è quello di tornare subito a correre mantenendosi agganciati alle posizioni di vertice. Sulla carta gli arancioneri fiorentini non rappresentano certo un ostacolo insormontabile, vista la loro penultima posizione con appena 5 punti, anche se 4 di questo li hanno colti proprio in trasferta (vittoria per 2-0 a Livorno col Picchi e 0-0 in Maremma con l’Invictasauro). Mister Lucchesi dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti come Alicontri, infortunato, e Ulivieri, squalificato oltre a Granato che si è per il momento fermato.

Simone Cioni