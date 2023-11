Promozione. La Real Cerretese vince e aggancia la vetta

Real Cerretese

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi (80’ Masoni), Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi, Cerboni (75’ Lamberti), Melani (65’ Nieri), Bouhafa (80’ Iannello), Menconi (82’ Pisano). All. Petroni.

LUCO: De Sanctis, Urzetta, Kuka (68’ Maritato), Arias Arango (75’ Satta), Buzzigoli, Cirillo, Gianassi, Cianferoni, Maenza (65’ Alivernini), Parrini (63’ Del Re), Marugelli (75’ Mascherini). All. Allore.

Arbitro: Sorvillo di Piombino.

Reti: 33’ Bouhafa; 45’ Menconi; 62’ Fedi; 89’ Mascherini.

SAN MINIATO – Altro turno infrasettimanale e altro successo per la Real Cerretese che prosegue la sua marcia da imbattuta e aggancia la vetta del girone A di Promozione. Tuttavia, nel primo quarto d’ora i biancoverdi devono fare i conti con il maggior brio del Luco, Battini salva su Parrini, ma al 33’ sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con il solito Bouhafa che su traversone di Meucci si esibisce in una spettacolare mezza rovesciata che si insacca alle spalle di un attonito De Sanctis. Poi ci pensa Menconi a piazzare il micidiale uno-due che di fatto chiude il match, infilando l’angolino dopo un bello scambio con Bouhafa. Nella ripresa Real Cerretese ancora pericolosa con Bouhafa al 55’, miracolo di De Sanctis che devia sulla traversa, prima di calare il tris al 62’ con il colpo di testa di Fedi sugli sviluppi di una punizione. Nel finale il neo entrato Mascherini accorcia le distanze per i mugellani, ma ormai non c’è più tempo.