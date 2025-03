PROMOZIONE. La Rufina sorprende Dicomano. Minischetti-gol firma il derby

In virtù di un gol segnato al 50’ da Minischetti su perfetta imbeccata di Maccari, l’Audax Rufina supera di misura il Dicomano nel recupero di Promozione, girone C, della 12ª giornata di ritorno. Una derby che fino al gol di vantaggio della squadra di Tognozzi è sempre stato sul binario dell’equilibrio, anche se poi la Rufina con Celli e Bachi non è riuscita a raddoppiare. Subita la rete, il Dicomano di Diotaiuti ha cercato di reagire ma nell’occasione più limpida capitata su i piedi di Zepponi, la palla è finita fra le braccia del portiere Moretti. Per effetto di questo risultato in classifica la Rufina sale al 3° posto raggiungendo il Fiesole a 45 punti, mentre il Dicomano resta terzultimo con 28 punti.

Le squadre erano scese in campo con queste formazioni. Rufina: Moretti, De Luca (60’ Poggiali), Grazzini, Sequi, Fioravanti, Marconi, Sitzia, Celli (65’ Somigli), Minischetti (75’ Kane), Bachi, Maccari. A.G. Dicomano: Maionchi, Giordani, Castri (75’ Cosi), Pierattini (75’ Pilacchi), Pruneti, Pecorai, Zepponi, Valoriani (59’ Lemmi), Giusti, Metafonti (81’ Cicalini), Nardoni (60’ Venuto). Questi i risultati degli atri recuperi. Girone A: Forte dei Marmi-San Giuliano 1-0; girone B: San Miniato Romaiano-Castelfiorentino 1-2.

G. Pul.