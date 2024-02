Promozione La San Marco fa visita al Casalguidi. Trasferta delicata, Alessi opta per il turnover

Rinfrancata dal rotondo 4-1 rifilato al Maliseti, la San Marco Avenza torna in campo nel turno infrasettimanale del campionato di Promozione e lo fa eccezionalmente in serata, alle 20, accogliendo la richiesta dei padroni di casa del Casalguidi. I ragazzi di David Alessi saranno di scena a Lamporecchio contro un avversario temibile, quinto in classifica e reduce da due vittorie consecutive. Tra i rossoblù torna a disposizione in difesa il capitano Arturo Zuccarelli, che ha scontato il turno di squalifica, mentre Franzoni è in fase di recupero ma dovrebbe essere di nuovo convocabile soltanto domenica. Buone notizie arrivano, infine, dai due giocatori usciti anzitempo dal campo col Maliseti per problemi fisici. Sia Verona che Dell’Amico hanno smaltito le botte e sono utilizzabili. Visti i tre impegni ravvicinati il tecnico apuano farà certamente ricorso a un po’ di turnover. In difesa potrebbe giocare dal primo minuto Orlandi mentre in attacco è sicuro l’impiego di Smecca. Doretti, subentrato domenica e andato subito in gol, potrebbe prendersi una maglia da titolare facendo rifiatare Verona.