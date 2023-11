Promozione La San Marco va a caccia del tris. Ma oggi contro il Casalguidi serve l’impresa

Vola sulle ali dell’entusiasmo la San Marco Avenza che sta finalmente vedendo coronate le proprie prestazioni da risultati altrettanto positivi. I rossoblù di Davide Alessi arrivano da due successi consecutivi e questo pomeriggio (ore 14.30) sfidano al Paolo Deste il temibile Casalguidi, secondo in graduatoria, con l’intento di regalarsi un mercoledì da leoni. Peccato che il tecnico massese debba fare i conti con qualche defezione importante nel reparto avanzato. Mancherà lo sgusciante esterno offensivo Emanuele Smecca, espulso domenica a Maliseti, ed è in forte dubbio anche il centravanti Giacomo Maggiore che rischia di fermarsi per una decina di giorni a causa di un risentimento muscolare. Ieri il team avenzino si è limitato ad una seduta leggera di rifinitura per cercare di recuperare le energie spese domenica dove ha dovuto giocare un tempo in inferiorità numerica. Questa sarà per capitan Zuccarelli e compagni sarà la seconda partita di un tour de force di 3 match in 8 giorni che si concluderà domenica con la trasferta a Borgo San Lorenzo contro il Luco.