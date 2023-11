Promozione La San Marco va a Pietrasanta. Il tecnico Alessi ha solo l’imbarazzo della scelta

E’ uscita battuta nel risultato ma ha ricevuto ulteriori conferme sulla bontà del proprio gioco la San Marco Avenza dal match di domenica scorsa contro la capolista Viareggio. Un’altra versiliese attende quest’oggi i rossoblù dei presidenti Bini e Calcagno che se la vedranno al ’Pedonese’ contro il Pietrasanta. "Mi aspetto una bella partita contro una società importante che dispone di tre centri sportivi – inquadra la sfida il ds Gabriele Panizzi –. Possiedono una rosa molto forte composta anche di giocatori che sono scesi di categoria". Tra le fila degli avenzini non ci sono indisponibili e quindi il tecnico David Alessi potrà compiere le sue scelte in completa tranquillità. Quello col Pietrasanta sarà un incrocio che si ripeterà a stretto giro di posta visto che mercoledì prossimo è in programma la sfida di Coppa di Promozione che si disputerà al centro sportivo Paolo Deste. Le due società si sono accordate per giocare il match in notturna con calcio d’inizio alle ore 20:30. San Marco e Pietrasanta sono in incluse in un gironcino che comprende anche il Pieve Fosciana.