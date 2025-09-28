Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Promozione. La Sanmichelese col pallottoliere. Sono sette i gol al Casalgrande

Promozione. La Sanmichelese col pallottoliere. Sono sette i gol al Casalgrande

sanmichelese 7 casalgrande 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (26’ s.t. Teneggi), Ashong, Vernia (26’ s.t. Rafrari), Spezzani (35’ s.t. Fontanini), Notari...

di STEFANO FOGLIANI
28 settembre 2025
sanmichelese 7 casalgrande 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (26’ s.t. Teneggi), Ashong, Vernia (26’ s.t. Rafrari), Spezzani (35’ s.t. Fontanini), Notari...

sanmichelese 7 casalgrande 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (26’ s.t. Teneggi), Ashong, Vernia (26’ s.t. Rafrari), Spezzani (35’ s.t. Fontanini), Notari...

XWhatsAppPrint

sanmichelese

7

casalgrande

1

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (26’ s.t. Teneggi), Ashong, Vernia (26’ s.t. Rafrari), Spezzani (35’ s.t. Fontanini), Notari (31’ s.t. Alicchi), Manzini, Peddis (26’ s.t. Gorzanelli). All. Azzurro (Paganelli, Doku, Farina, Casta)

CASALGRANDE: Marcantonio, Giordano, Palladini, Pacella, Sabbadin, Fornari (20’ s.t. Runaj), Cannas (13’ s.t. Strozzi), Mediani (36’ s.t. Pigoni), Lecce (1’ s.t. Di Costanzo), Malavasi (4’ s.t. Borrelli), Hoxha. All. Dalia (Ancone, Caroli, Zanti, De Carluccio, )

Arbitro: Stano (Sani, Lastur)

Reti: 34’ p.t. Ashong, 44’p.t. e 25’ s.t. Manzini, 1’ s.t. Peddis, 15’ s.t. Di Costanzo, 18’ s.t. Notari, 38’ e 41’ s.t. Baisi

Note: ammoniti Mediani, Runaj

Demolisce il Casalgrande nell’anticipo della quinta giornata, la Sanmichlese. Lo ‘Zanti’ racconta una partita senza storia, che si chiude 7-1 per i sassolesi e li issano in vetta alla classifica in attesa dei risultati di oggi che, comunque vadano, lasceranno la squadra di Azzurro nei quartieri altissimi. Primo terzo di match in relativo equlibrio, almeno nel punteggio, ma dalla mezz’ora i padroni di casa esondano: apre le danze Ashong e subito prima dell’intervallo Manzini segna il primo dei suoi due gol. Nella ripresa il già citato Manzini, Peddis, Notari (foto) e due gol di Baisi gonfiano il passivo a dismisura. Di Di Costanzo il gol degli ospiti, che arriva all’ora di gioco, quando la Sanmichelese, che colpisce anche due pali, è già in volo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su