PROMOZIONE. La Sanmichelese si rimette subito a correre. Doppia inferiorità numerica per il Montombraro

SANMICHELESE: Schiuma, Casini, Merli, Baisi, Ashong (33’ s.t. Spezzani), Costa, Alicchi, Tardini, Peddis, Manzini, Rafrari (18’ s.t. Solla). All. Azzurro (Paganelli, Doku, Palladini, Ciccone, Geti, Gorzanelli, Venturelli) MONTOMBRARO: Ferrone, Hinek, Monari, Fusco (12’ s.t. Nicita), Dardi, Generali, Naini, Sighinolfi, Zattini (1’ s.t. Lotti), Rizzo, Pressato (1’ s.t. Pappalardo). All. Predieri (Guerriri, Feraco, Gozzi)

Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia (Panzavolta, Zaganelli).

Reti: 3’ s.t. Manzini, 19’ s.t. Peddis, 28’ s.t. Monari

Note: Espulsi Generali (31’ s.t.) per fallo da ultimo uomo e Naini (43’ s.t.) per doppia ammonizione, ammoniti Manzini e Sighinolfi

Si rimette a correre, la Sanmichelese, dopo lo stop di Castellarano, e si impone al Montombraro. Recriminano, invece, gli ospiti, sempre in partita, nonostante la doppia inferiorità numerica che ne spegne le velleità di rimonta, accarezzate fino al finale di partita, vissuta di poche emozioni nei primi 45’ e ravvivatasi nei secondi. Con il gol, bellissimo, di Manzini che porta avanti i sassolesi e con il raddoppio di Peddis, ma anche e soprattutto con l’ultimo scampolo di gara. Caldissimo, perché la rete di Monari dimezza le distanze e ridà fiducia al Montombraro, l’espulsione di Generali sembra toglierlela, ma la Sanmichelese fatica a gestire il finale nonostante l’uomo in più, perché Manzini e Costa, che pure potrebbero, non chiudono i conti. Morale? C’è un’altra espulsione – 88’ secondo giallo per Naini – e una traversa di Peddis che non cambiano il finale.