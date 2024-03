Promozione. La Sestese rischia in trasferta. E il Dicomano cerca il riscatto Oggi si giocano le gare di ritorno dei tre gironi. In Girone A, San Marco Avenza sfida Luco, mentre Dicomano affronta Pietrasanta. Nel Girone B, Urbino Taccola gioca contro Sestese, Lebowski contro Armando Picchi e Colli Marittimi contro Porta Romana. Nel Girone C, Affrico sfida Chiantigiana, Pienza gioca contro Fiesole, Grassina contro Subbiano e Montagnano contro Settignanese.