Promozione. La Settempeda ha messo nel mirino gli attaccanti. Tulli e Guermandi

Con il cambio dell’allenatore – Gregory Pierantoni al posto di Lorenzo Ciattaglia – la Settempeda volta pagina, però le conferme già annunciate non sono poche. Il club biancorosso ha ufficializzato la permanenza a San Severino di cinque giocatori, tutti con ruoli importanti nel reparto nevralgico della squadra. Sono infatti i centrocampisti Tommaso Massini, Giorgio Pagliari ed Erwin Quadrini, quest’ultimo alla quarta stagione con la maglia della Settempeda. A loro si aggiungono due pedine di classe ed esperienza come Edoardo Farroni, giocatore di casa, e Tomas Perez, divenuto da poche settimane papà e stabilitosi a San Severino con la famiglia. In uscita, invece, ci sono l’ex capitano Matteo Mulinari, accasatosi all’Esanatoglia, dove inizierà la carriera da allenatore, e il portiere Andrea Pettinari, corteggiato da diverse formazioni di Promozione ed Eccellenza. A livello di voci, invece, sembra ormai vicino l’accordo con una "coppia" di peso assoluto proveniente dalla Vigor Montecosaro, ex squadra di Pierantoni. Si tratta degli attaccanti Marco Tulli e Franco Guermandi, i quali hanno realizzato nella stagione appena conclusa, in Promozione, rispettivamente 14 e 11 gol. Il loro arrivo alla corte settempedana sarebbe un grosso colpo di mercato per la società del presidente Marco Crescenzi. Restando in tema di "notizie non confermate", circola anche il nome di Alessio Brandi, classe 2002, difensore in arrivo dall’Appignanese, già in forza alla Cluentina.

m. g.