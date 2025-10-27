Promozione: la sfida del "Pertini"

PONTE BUGGIANESE4FIRENZE OVEST0

PONTE BUGGIANESE Calu; Fanti (33’ st Fiumicino), Grasseschi, Zocco (27’ st Musteqja), Sanzone, Bandoni, Fruzzetti, Rosati (41’ st Negara), Rugiati (22’ st Aiazzi), Viola, Bellandi (11’ st Mhilli). A disp. Matteucci, Chelini, Cirasella, Bicchieri. All. Falivena

FIRENZE OVEST Valoriani (1’ st Bertini); Marafioti, Fiore, Ussia (26’ st Leoncini), Campagni (1’ st Banchi), Nencioli, Torrente (26’ st Maio), Amerighi, Petracci, Ridolfi (1’ st Ermini), Martini. A disp. Orsolini, Giardini, Tempestini, Berti. All. Carovani

ARBITRO Subhan di Pontedera

MARCATORI 8’ pt Fruzzetti, 9’ pt Rugiati, 34’ pt Viola, 21’ st Fanti

PONTE BUGGIANESEIl Ponte vince nettamente in casa propria, battendo per 4-0 i malcapitati avversari del Firenze Ovest. Gara che i pontigiani addomesticano già nel corso del primo tempo, disputato col piglio giusto dalla giovane squadra biancorossa allenata da Falivena. All’oorCO è Fruzzetti a portare avanti i suoi, con un destro al volo da fuori area, che fa esplodere di gioia i numerosi tifosi del Ponte Buggianese presenti al "Pertini". Un minuto dopo Rugiati ruba palla ai difensori fiorentini, punta dritta la porta avversaria e fredda col sinistro un incolpevole Valoriani. Il 3-0 lo serve al 34esimo Viola, con un bel tiro da fuori, deviato, al termine di una bella azione manovrata.

Nella ripresa Carovani prova a dare una scossa ai suoi, gettando nella mischia Bertini, Banchi, Leoncini, Ermini e Maio al posto di Valoriani, Campagni, Ussia, Ridolfi e Torrente. Risponde Falivena, schierando Mhilli, Aiazzi, Musteqja, Fiumicino e Negara al posto di Bellandi, Rugiati, Zocco, Fanti e Viola. I ritmi di gioco e lo spartito della gara però non cambiano, perché è sempre il Ponte Buggianese a creare i pericoli maggiori, trovando anche la rete del 4-0 al 66esimo: Fanti, poco prima di uscire dal terreno di gioco, tira dalla distanza e trafigge Bertini, che commette un’evidente papera sulla conclusione scagliata dal terzino biancorosso. Grazie a questa vittoria, il gruppo guidato da mister Falivena sale a quota 13 punti nella classifica del girone A, dove attualmente occupa il quinto posto.

Simone Lo Iacono