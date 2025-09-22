Promozione. La Sinalunghese batte Dicomano con Bucaletti

SINALUNGHESE

1

DICOMANO

0

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Bongini, Fineschi, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Gialli, Cresti A., Celestini, Tacchini, Mazza, Palazzi, Nannoni, Parri, Sacco. Allenatore Testini

DICOMANO: Maionchi, Lombardi, Vignozzi, Pierattini, Pruneti, Pecorai, Salvadori, Somigli M., Campagna, Centrone, Valoriani. Panchina: Nardoni, Bacocci, Caramelli, Cosi, Carlucci, Alivernini, Valencetti, Nardoni, Paggetti L.. Allenatore Diotaiuti.

Arbitro: Farina di Arezzo (Scanu e Cagnani Bethencourt).

Rete: 17’st Bucaletti.

SINALUNGA – Ci vuole una rete del suo bomber Bucaletti nella ripresa per permettere alla Sinalunghese di battere un ostico Dicomano e restare a punteggio dopo due giornate del campionato di Promozione. Bravi gli ospiti a giocarsela fino in fondo contro i quotati avversari che però hanno dimostrato di essersi perfettamente calati nel torneo e nelle difficoltà che esso rappresenta nonostante una rosa di grandissima qualità.