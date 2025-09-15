Promozione. La Sinalunghese cala il tris
RESCO REGGELLO: Poggi, Bettini, Balletti, Piantini, Gjata, Rialti, Giachi, Sottili, Focardi, Tozzi, Giusti. Panchina: Arnetoli, Chiti, Pantiferi, Violi, Peri, Montanari, Fabbrini, Bevicini, Vestri M. All. Mori
SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Bongini, Celestini, Fineschi, Redi, Dema, Sacco, Miccio, Bardelli. Panchina: Gialli, Cresti A., Cresti F., Gagliardi, Mazza G., Palazzi, Tacchini, Parri, Nannoni. All. Testini
Arbitro: Como di Arezzo (Angelici – Mohamed).
Reti: 2’ Bardelli, 33’ Dema, 52’ Focardi, 63’ Gjata, 68’ Dema.
REGGELLO – Inizia col piede giusto il campionato per l’ambiziosa Sinalunghese, che punta a tornare in Eccellenza. I rossoblù di Testini vincono a Reggello una gara combattuta ed equilibrata con i padroni di casa che sotto 2-0 rimontano. Al 2’ rossoblù avanti con Bardelli mentre poco dopo la mezzora arriva il raddoppio di Dema. La reazione della formazione di Mori si concretizza a inizio ripresa prima con Focardi e poi con Gjata: 2-2. Pochi minuti dopo però Dema firmas la vittoria.
