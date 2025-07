Promozione. La Sinalunghese cambia pelle. Corsetti e Ferrante se ne vanno

Dopo una raffica di conferme e nuovi arrivi per la prossima stagione la Sinalunghese si congeda da alcuni giocatori che non vestiranno la maglia rossoblù nel campionato di Promozione girone C che inizierà a settembre. Dopo cinque anni saluta Sinalunga Lorenzo Corsetti difensore centrale di grande prestanza fisica e abilità nel gioco aereo (celebre il suo gol nella storica vittoria sul Siena del febbraio del 2021 in serie D) così come l’altro difensore centrale Davide Ferrante che per due anni è stato leader del reparto arretrato.

Corsetti tornerà da avversario nelle fila del Montagnano, anch’esso militante in Promozione. Per Ferrante ancora non c’è una destinazione certa ma sono tanti, anche in serie D, ad averlo nel mirino viste le ottime prestazioni offerte con costanza negli ultimi due anni. Tornerà da avversario anche Gianmarco Landi che ha ceduto alle lusinghe della neo promossa Acquaviva che tra conferme e nuovi innesti sta costruendo una discreta rosa.

Tornati in patria per adesso i tre sudamericani Palacio, Elias Celli e Stefanazzi giunti lo scorso inverno a Sinalunga per tentare di invertire la rotta. Rientrato in Valdarno Alessandro Dei che per adesso è alla sua società di provenienza la Sangiovannese che potrebbe anche inserirlo nel suo organico in Eccellenza con un campionato da titolare alle spalle. Non confermati neanche l’attaccante senegalese ex Asta Jerome Dieme, limitato in rossoblù da un infortunio, il difensore Francesco Meoni e Cristian Noli portiere che ha risposto presente alla chiamata rossoblù nel momento del bisogno ma che cercherà maggior spazio altrove vista la conferma di capitan Marini.

Il Pienza ha invece confermato altre quattro pedine della rosa che lo scorso anno aveva fatto molto bene: restano in biancorosso infatti i difensori Bianciardi e Berardi, l’attaccante Marku e il centrocampista Begnardi. Nei giorni precedenti avevano rinnovato Biagiotti, Ajdini, Bonari, Barbiere Guerra, Pinsuti, Valente e Pecci.