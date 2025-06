Promozione. La Sinalunghese ingaggia il bomber Bongini

Continua la costruzione della Sinalunghese stagione 2025/2026. Nelle scorse ore un altro suo fedelissimo è arrivato alla corte di mister Testini: i responsabili di mercato rossoblù Machetti, Baini e Mugnai hanno comunicato l’ingaggio di Andrea Bongini, classe 1999, centrocampista, difensore all’occorrenza. Bongini, senese, si è affermato in Promozione con l’Asta Taverne dove ha collezionato 17 presenze nel campionato 2021/22 conquistando il terzo posto in classifica. L’anno successivo, in arancioblù, proprio con mister Testini in panchina, con 20 presenze, è stato protagonista della promozione della squadra in Eccellenza. Nel campionato 2023/24 ha seguito il tecnico a Monte San Savino per centrare il bis; alla fine sono arrivati il secondo posto e i play off: Bongini ha inanellato 27 presenze. Confermato dalla Sansovino ha iniziato il campionato 2024/25 ancora con Testini ma con l’arrivo di Chini e di altri centrocampisti, è stato arretrato in difesa dove comunque ha collezionato una decina di gettoni per la sua seconda vittoria del campionato di Promozione. Adesso arriva a Sinalunga fortemente voluto da mister Testini come jolly e uomo squadra