Promozione. La Sinalunghese punta di nuovo su Gialli e Palmerini

E’ attivissima sul mercato, la Sinalunghese: tra conferme e nuovi arrivi over la società rossoblù ha annunciato nelle scorse ore, dopo quella di Parri, la conferma di altri due under che la scorsa stagione hanno debuttato in prima squadra, ovvero Alessio Gialli e Tommaso Palmerini. Il primo, portiere classe 2006, affiancherà capitan Marini a difesa della porta rossoblù avendo recuperato da un infortunio che lo ha tenuto ai box per diverso tempo. Storia diametralmente opposta quella di Palmerini, centrocampista classe 2008, che ha fatto il suo esordio in Eccellenza nel finale di stagione e che si è dovuto fermare per un brutto infortunio poco prima dell’ultima partita dei play out. Il ragazzo ha avuto contatti con alcune formazioni di Serie D ma ha scelto di rimanere alla Sinalunghese dove cercherà il completo recupero e la consacrazione nel calcio dei grandi. Il club rossoblù ha quindi deciso di puntare su due giocatori di prospettiva, che Testini ha già ‘sperimentato’ e che i dirigenti hanno fortemente voluto tenere credendo nelle loro potenzialità. La rosa a disposizione di Testini verrà poi integrata da altri giocatori provenienti dalla Juniores di mister Tintori, formazione che la scorsa stagione ha dominato il campionato provinciale.