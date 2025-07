Promozione. La Sinalunghese punta forte sui propri giovani

Come da programma societario, alcuni giovani classe 2006 e 2007, che si sono messi in mostra nel vittorioso campionato Juniores dello scorso anno, faranno parte della rosa della prima squadra della Sinalunghese 2025/2026, ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Il responsabile Baini e il direttore sportivo Machetti hanno raggiunto i necessari accordi: si tratta, nello specifico, del centrocampista Lorenzo Palazzi (15 gol nella Juniores la scorsa stagione), dell’altro centrocampista Federico Cardinali, già nell’orbita della prima squadra l’annata passata, dei gemelli Antonio e Francesco Cresti, di Nicola Agnoletti, tutti e tre difensori che avranno la fortuna di poter apprendere i segreti del mestiere al fianco di un guru della difesa come Francesco Gagliardi, nonché dell’attaccante Leonardo Galli bomber assoluto Juniores con ben 27 gol messi a segno lo scorso campionato.

Un gruppo di giovani sul quale la Sinalunghese punta molto per poter proseguire la politica legata al suo prolifico settore giovanile che ha lanciato, negli anni, tanti giocatori nei vari campionati dilettantistici.