PROMOZIONE: la squadra di peruzzi supera l’acquaviva. l’alberoro oggi (ore 15,30) a sinalunga. il montagnano a caccia del successo. Il Cortona Camucia brinda nell’anticipo grazie a Vidal, Hamadou e Migliacci
Fa festa il Cortona di Giulio Peruzzi. Gli arancioneri trovano un bel successo nell’anticipo di campionato in casa dell’Acquaviva. A decidere l’incontro un perentorio 3-0 frutto delle reti messe a segno da Vidal, Hamadou e Migliacci che all’80 ha di fatto chiuso i giochi.
Il Cortona in attesa dei prossimi incontri di questa giornata sale a quota quattro punti, l’Acquaviva viene quindi raggiunta dagli arancioneri.
Oggi si torna in campo alle 15.30.
Tra le partite da tenere d’occhio sicuramente c’è quella di Sinalunga dove i padroni di casa allenati dall’aretino Enrico Testini affrontano un Alberoro decisamente in salute.
Per i senesi l’obiettivo è quello di tenere la testa della classifica dove si trovano ap unteggio pieno in compagnia di una Settignanese che oggi sarà di scena in casa dell’Allenaza Giovanile Dicomano. Per il Montagnano di Roberto Fani invece c’è da ripartire dopo il passo falso nel turno precedente.
I torelli saranno di scena davanti al proprio pubblico contro il Pienza che vanta un solo punto all’attivo. Per il Montagnano di Essoussi è necessario tornare a vincere per non perdere contatto dalle posizioni che contano. Il Foiano riceve il Resco Reggello fanalino di coda per provare a mettere a segno il primo acuto in campionato della stagione.
Il Viciomaggio invece riceverà il Centro Storico Lebowski: due formazioni a quota un punto e chiamate ad allungare sulla zona rossa. Per il Casentino Academy invece trasferta in casa del Pontassieve dell’ex Bonini in un confronto carico di significato. Chiude il programma Fiesole-Audax Rufina.
Matteo Marzotti
