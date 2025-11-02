Promozione: la valsanterno ospita il felsina e sogna di allungare in classifica. Il Faro Gaggio vuole punti importanti in casa della Virtus Castelfranco

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 14,30, per l’undicesima giornata di andata. Il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì ha certificato che, almeno per il momento, il girone C sembra avere un padrone incontrastato, ovvero la Valsanterno che, grazie al successo ottenuto in extremis sul campo dello Sparta Castelbolognese, ha ora tre lunghezze di vantaggio (e una partita in meno) rispetto alla principale antagonista Valsetta Lagaro.

Oggi la capolista ospiterà il Felsina mentre il Valsetta, reduce dalla sconfitta per 2-1 in casa dell’Msp, cercherà di riscattarsi nel big match casalingo contro la terza forza del girone Casumaro.

L’altro big match di giornata è quello che, a Porotto, vedrà sfidarsi le ferraresi X Martiri e Centese mentre il Faro Gaggio, che nell’infrasettimanale ha riposato, farà visita alla Virtus Castelfranco con l’obiettivo di riprendere la marcia.

Per quanto riguarda le altre bolognesi che militano in questo raggruppamento, al ‘Negrini’ è in programma il derby tra l’Atletico Castenaso e l’Msp, il Petroniano ospiterà il Masi Torello mentre l’ultima della classe Granamica è attesa dal delicato scontro diretto sul campo del Gallo.