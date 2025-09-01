Promozione. La X Martiri è Felice. Sono subito tre punti

x martiri

petroniano

X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Berveglieri, Meli, Aguiari, Pallara (52’ Artioli), Firma (75’ Gjoni), Panzetta (K), Manfredini, Zappi (45’ Bini), Felice (65’ Zardi). A disposizione: Morini, De Cristoforo, Zouaghi, Munari, Palavanchi. Allenatore: Bolognesi

PETRONIANO: Verardi, Malagoli (45’ Maestri), Novi, Kamga, Gamberini, Franceschi (85’ Zarri), Fotso Jesus, Cordoni A., Tagliacollo, Margiotta, Veglia (60’ Neri). A disposizione: Cordoni S., Campanini, Valmori, Maestri, Zechia, Di Francesco, Neri, Serra, Zarri. Allenatore: Ronzani

Arbitro: Tagliati di Ferrara Marcatori: 41’ p.t. Felice (M) Note: ammoniti per la X Martiri Franceschi e Cordoni, per il Petroniano Artioli.

La ‘prima’ della X Martiri è Felice. A Porotto la formazione di mister Bolognesi si presenta ambiziosa per questa nuova stagione nel campionato di promozione. L’inizio è sicuramente positivo, conquistando i primi tre punti della stagione, grazie appunto a una punizione di Felice. Una partita che fatica a sbloccarsi e sostanzialmente equilibrata, con alcune azioni su entrambi i fronti, con qualche conclusione da fuori area, ma attenti gli estremi difensori. Sul finale del parziale di gara, arriva il sospirato vantaggio dei padroni di casa. Al 41’ decisiva la conclusione su calcio piazzato di Felice, che supera il portiere bolognese Verardi che non può nulla. Il primo tempo si chiude poco dopo con il duplice fischio e sul risultato di vantaggio per la X Martiri. Nella ripresa non cambia il copione tattico della gara. I biancazzurri di mister Bolognesi mantengono il possesso palla, resistendo al prevedibile forcing dei felsinei, che non cambia l’esito del match.

m. t.