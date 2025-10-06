Promozione. L’Acquaviva cade in trasferta contro il Reggello
REGGELLO 2 ACQUAVIVA 1 RESCO REGGELLO: Poggi, Bettini, Balletti, Chiti, Gjata, Rialti, Tozzi, Peri, Violi, Vestri, Giachi A disposizione: Arnetoli, Rossi, Fabbrini, Sottili,...
RESCO REGGELLO: Poggi, Bettini, Balletti, Chiti, Gjata, Rialti, Tozzi, Peri, Violi, Vestri, Giachi A disposizione: Arnetoli, Rossi, Fabbrini, Sottili, Montanari, Frustillo, Bevicini, Giusti Piantini Allenatore: Federico Mori
ACQUAVIVA: Santicioli, Muccifori, (77’ Borgheresi), Laudani, Parricchi, Pandolfi (70’ Rihani), Bianchi, Casagni (86’ Palumbo), D’Antonio, Contemori (60’ Cappelli), Ferretti (62’ Fiorilli) Biscaro Parrini, A disposizione: Bellucci, Incenzo, Favilli, Landi. Allenatore: Marco Cresti.
Reti: 10’ Gjata, 26’ (rigore) Biscaro Parrini, 45’ Violi.
REGGELLO - Sconfitta di misura l’Acquaviva, nonostante la buona prova. Al 6’ un bel diagonale di Biscaro Parrini: fuori di poco. Vantaggio dei locali al 10’, con il gran destro dalla distanza di Gjata. Al 18’ girata di testa di Biscaro Parrini, Poggi alza sulla traversa. Al 25’ palla recuperata in attacco, Biscaro Parrini anticipa il portiere che lo atterra. Biscaro Parrini firma il pari dal dischetto. Al 34’ cartellino rosso diretto a Vestri per proteste: Reggello in dieci. Al 45’ Violi si gira bene in area e mette dentro il nuovo vantaggio Reggello: 2-1. 65’ rosso diretto anche per Giusti e Reggello in nove L’Acquaviva però non approfitta della doppia superioritàe torna a casa con una brutta sconfitta.
