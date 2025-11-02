Promozione: l’Alberoro di Franchi senza scampo. Finisce in parità la sfida tra Foiano e Viciomaggio

AREZZOAnticipo amaro di campionato per l’Alberoro che cade per 3-0 contro l’Audax Rufina. I rossoblù di Franchi conoscono così la prima sconfitta stagionale. Ad aprire le danze dopo 2’ su rigore Alex Ceramelli, l’attaccante casentinese ex Sansovino, Casentino Academy e Bibbiena. Al 22’ ecco il raddoppio di Falcini con Di Vico che al 90’ ha di fatto chiuso i giochi portando l’Audax Rufina per 24 ore al secondo posto in classifica con 12 punti. Allunga in testa di una lunghezza la Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini.

I rossoblù senesi tornano con un punto dalla trasferta insidiosa di Pienza dove il match si è chiuso sul punteggio di 0-0. Pari anche tra Foiano e Viciomaggio. Al 36’ Pagni rompe gli indugi e sembra poter lanciare i biancoverdi di Gabriele Santini. Gli amaranto di casa reagiscono e nella ripresa con Rustici al 72’ trovano il gol del pareggio che di fatto poi chiude l’incontro.

Oggi in campo tutte le altre gare in programma a partire dalle 14.30. Il Casentino Academy riceverà il Centro Storico Lebowski per provare a salire fino al secondo posto. Per il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi c’è un esame di maturità in casa contro la Settignanese mentre il Montagnano di Roberto Fani dve assolutamente fare punti al cospetto del Fiesole. In programma anche Acquaviva-Pontassieve e Resco Reggello-Alleanza Giovanile Dicomano.