Promozione. L’Alma con l’attacco decimato. Oltre a Gucci ai box anche Sartori

Matteo Sartori ha riportato uno stiramento al polpaccio domenica scorsa nel match contro il Castelferretti, tanto che è dovuto uscire prima della fine del primo tempo, e adesso sarà costretto ad osservare almeno un paio di settimane di riposo. Una brutta tegola per l’Alma Fano che davanti ancora non può disporre di Niccolò Gucci, anche se il suo rientro sembra piuttosto vicino. L’emergenza in attacco rischia di diventare cronica perché anche Gabriel Beciani, infortunatosi sempre domenica contro la Castelfrettese, ha un serio problema ai legamenti per cui staff tecnico e staff medico dovranno decidere il da farsi. La prima trasferta conclusasi con una sconfitta sembra causare guai ancora peggiori in casa granata che vede il suo potenziale offensivo ridursi di qualche unità proprio quando servirebbero gli attaccanti come il pane per tornare subito alla vittoria e mantenere il ritmo di alta classifica.

Domenica prossima l’Alma è attesa ad una sfida importante al "Mancini" contro la Real Metauro dell’ex Nodari e rischia di presentarsi senza quello che era stato indicato come l’attacco titolare, ovvero la coppia Sartori-Gucci. Le due punte sono al momento fuori uso e dunque mister Omiccioli è chiamato a trovare altre soluzioni per sopperire a queste assenze pesanti.

Giovanili. Ha preso il via, nel frattempo, anche l’attività del settore giovanile granata con questi risultati: Alma Fano-K Sporte Montecchio 1-2 (Juniores, Alma Fano-Fortuna Fano 10-0 (Allievi), Muraglia-Alma Fano 0-1 (Giovanissimi).

Alma Juventus 1906. Infine il Tribunale federale territoriale delle Marche ha inflitto una ulteriore sanzione al presidente dell’Alma Juventus Fano 1906 Salvatore Guida inibendolo per tre mesi e multando la società di 600 euro. Provvedimento punitivo che si aggiunge a quello che solo alcune settimane fa il presidente Guida aveva ricevuto: otto mesi di inibizione e la società un’ammenda di 800 euro.

sil.cla.