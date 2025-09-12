Promozione. L’Alma Fano chiama i suoi tifosi. Campagna abbonamenti aperta

Mentre cresce l’attesa per il debutto casalingo dell’Alma Fano in promozione, domenica 14 settembre alle 15,30 contro il Tavullia Valfoglia, mister Omiccioli punta al recupero di tutti gli assenti del match d’esordio contro l’Ostra Calcio. Il tecnico fanese torna da avere a disposizione il difensore Saponaro e l’attaccante Sabattini che avevano saltato la gara per infortunio e il laterale sinistro sinistro Giacomelli a causa della squalifica. Non dovrebbero destare problemi le condizioni fisiche di Sartori che non avendo fatto la preparazione si allena giocando e di Nicola Palazzi che ha accusato qualche dolorino al ginocchio al termine della gara di sabato scorso a Pianello di Ostra. Il medico sociale Augusto Sanchioni ha escluso qualsiasi complicazione e con un’apposita terapia il trequartista granata dovrebbe essere disponibile per domenica. A parte Niccolò Gucci mister Omiccioli si ritrova tutti gli uomini a disposizione e dunque potrà pensare di schierare quella che sulla carta dovrebbe essere la formazione titolare con Santini in porta, Scarlatti, Fontana, Saponaro e Giacomelli indifesa, Omiccioli, Mattioli e Pierpaoli in mezzo, con l’alternativa di Malshi, Palazzi a ridosso delle due punte Sartori e Sabattini (foto). Campagna abbonamenti ancora aperta, prezzi biglietti: tribuna centrale 20 euro, laterale 10 euro, Curva 5 euro.

sil.cla.