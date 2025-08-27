Promozione. L’Alma Fano conta le assenze in vista della Coppa ma ritrova Luca Alessandrini

Archiviate le amichevoli, l’Alma Fano si prepara al debutto in Promozione con il primo turno di Coppa Italia in programma sabato 30 agosto alle 16 a Pesaro contro il il Villa San Martino. Una settimana intensa per mister Mirco Omiccioli che dovrà cercare di recuperare il più possibile gli infortunati, visto che la lista degli assenti nelle ultime uscite è stata piuttosto lunga. Gucci deve ancora esordire con la maglia granata a causa di una fastidiosa fascite, Omiccioli e Pierpaoli sono ancora fermi per guai muscolari, Saponaro ha saltato l’allenamento di Montecchio per una lieve lussazione ad una spalla, mentre Sartori è ancora indietro con la preparazione atletica: il tecnico fanese spera di recuperare qualcuno per sabato, anche se in casa granata la Coppa Italia lascia il tempo che trova. L’attenzione è tutta concentrata sul campionato, come conferma anche Luca Alessandrini responsabile organizzativo della squadra. "Stiamo lavorando per allestire al meglio l’attività della prima squadra e anche delle formazioni minori – afferma il dirigente – grazie al Consorzio che viene incontro ad ogni nostra esigenza". Alessandrini, che in passato era socio con il presidente del Consorzio Fano Sport Paolo Petrucci quando quest’ultimo era presidente dell’Alma Juventus Fano, è assai fiducioso sulla stagione che sta per iniziare. "La passione è tanta, sono grato per essere di nuovo qui dopo pagine societarie non troppo edificanti. Ho ritrovato in questo gruppo favoloso persone come Mei e Canestrari che sono amici nel lavoro e anche fuori per cui mi fa ancora più piacere essere un collaboratore del club".

sil.cla.