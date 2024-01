Promozione: l’altro derby vede il trebbo opposto all’anzolavino. L’Osteria Grande sogna contro il Felsina nel big match

Sono due i derby offerti dalla seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione in programma oggi alle 14,30. Si tratta di Osteria Grande-Felsina e di Trebbo-Anzolavino. Prima con sette punti di vantaggio sulla principale inseguitrice Solarolo (che ha però una partita in più), l’Osteria Grande di Vito Melotti vuole assolutamente vincere per avvicinarsi sempre più al sogno chiamato Eccellenza, ma c’è da scommettere che la band di Riccardo Regno farà di tutto per dargli il più possibile filo da torcere. Altri obiettivi per Trebbo ed Anzolavino: sia il team di Alessandro Valtorta che quello di Eugenio Lanfranchi sono inguaiati nella bagarre per non retrocedere e, si sa, una vittoria in partite di questo tipo varrebbe doppio. Per quanto riguarda le altre, l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni ospiterà il Mesola (si gioca al ‘Filippetti’ di Riale), lo Junior Corticella di Fabrice Cavina se la vedrà tra le mura amiche con il Casumaro mentre l’Msp di Giuseppe Brunetti ed il Fossolo di Leopoldo Santaniello affronteranno rispettivamente il Placci Bubano (in casa) e la Portuense (in trasferta).