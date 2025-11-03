Promozione. Lampo Meridien inarrestabile. Fedi stende il Settimello

LAMPO MERIDIEN2SETTIMELLO0

LAMPO MERIDIEN Lampignano, Vannini (19 st Notarelli), Nencini, D Vito, Boghean (45 st L Ferrucci), Cappellini, Fedi (44 st Bibaj), Martini, Cortesi, Mercugliano (12 st Chiavacci), N Ferrucci. A disp. D’Angelo, Fresta, Dianda, Nikaj, Bucciantini. All. Benesperi

SETTIMELLO Marchi, Biagini (24 st Fiumi), Gori, Giusti (37 st Lucciardello), Tastaguzza (24 st Nencini), Lombardi, Francini, Thiam, Rocco, Liberati, Cavicchi (15 st Calugi). A disp. Cecconi, Casini, Zinna. All. Giannini

ARBITRO Incotrera di Livorno

MARCATORI 24 pt e 21 st Fedi

LAMPORECCHIOContinua la serie di risultati postivi che permettono al Lampo Meridien di allungare in classifica e tentare la prima vera fuga della stagione. Un successo meritato, ottenuto con un’ottima prestazione di tutta la squadra. Un gradino più alto su tutti troviamo la punta Fedi, autore di una doppietta. Due reti arrivate in momenti decisivi della gara. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 24’ del primo tempo, grazie ad un preciso diagonale di Fedi. Il Settimello, trovatosi in svantaggio, ha avuto una forte reazione. Clamoroso l’incrocio dei pali colpito da Liberati a portiere battuto. Nei minuti di recupero del primo tempo è arrivato un secondo palo per gli ospiti. Nella ripresa, al 21’, ancora la punta Fedi, su un preciso assist di Notarelli, salta in corsa la difesa avversaria, supera il portiere in uscita e appoggia la palla in rete. Nel finale gli ospiti, rimasti in dieci, alzano bandiera bianca.

Massimo Mancini