Promozione: l’anticipo

AREZZOFinisce in parità l’anticipo del campionato di Promozione che ha inaugurato questa giornata. Il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi trova un punto importante andando a fermare in casa il Montagnano di Roberto Fani che punta all’intera posta in palio per trovarsi da solo almeno per alcune ore in testa al gruppo. La partita si era messa bene per i torelli passati in vantaggio al 29’ con Natale, ma ad inizio ripresa è più precisamente al 55′ Nikolla ha raggiunto il pareggio. Finisce quindi con un salomonico 1-1 l’anticipo di questa giornata.

Oggi in campo tutte le altre con gli occhi puntati non solo nelle primissime posizioni della classifica del girone C di Promozione. Chiedere per credere al Centro Storico Lebowski e all’Alberoro, due società che si incroceranno alle 15.30, due club che come pochi altri nel panorama calcistico toscano vantano tifoserie calde e organizzate di questo livello. In palio poi ci saranno punti pesanti per la classifica visto che i fiorentini inseguono con un punto di ritardo i rossoblù di Riccardo Franchi, attardati di due punti dalla Sinalunghese. I senesi di Enrico Testini (ex Cortona e Sansovino tra le altre) vogliono restare in testa al gruppo e così oggi pomeriggio dovranno cercare il massimo in casa della Settignanese che li insegue a una sola lunghezza.

Insomma sarà una partita per cuori forti esattamente come quella che attende il Foiano. Gli amaranto fin qui hanno conosciuto solo il pareggio come risultato in campionato con tre punti in altrettanti incontri. Adesso servirebbe cambiare marcia al netto delle difficoltà rappresentate da un avversario come il Fiesole, altra big che insegue la Sinalunghese.

Il Casentino Academy nel frattempo, dopo il punto in casa del Pontassieve dell’ex Bonini, torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Viciomaggio, squadra che ha fatto bene in Coppa ma che in campionato ha raccolto solo un punto e non vuole perdere contatto dalle posizioni tranquille della graduatoria. Il quadro di questa quarta giornata di campionato di completa poi con Audax Rufina-Pontassieve, mentre il Pienza riceverà l’Alleanza Giovanile Dicomano e il Resco Reggello affronterà invece l’Acquaviva.

M.M.