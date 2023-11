Promozione: l’anticipo della 12ª giornata. Viareggio-Pontremolese big-match. Scontro tra la prima e la seconda

La partitissima della 12ª giornata di Promozione si gioca oggi al Marco Polo Sports Center dove alle ore 14.30 il Viareggio capolista ospita nell’anticipo del sabato la Lunigiana Pontremolese. L’incontro è pieno di motivi. Anzitutto di classifica: è prima contro seconda (a -1). Poi per le alte qualità in campo. Nella Pontremolese infatti ci sono tanti "big" di cui molti ex versiliesi come il 43enne Verdi, Filippi, Seghi, il 2004 Vignozzi, il mancino Nicolas Bresciani (che ha fatto anche la C), D’Antongiovanni, il bomber viareggino Giacomo Petracci (la “sfida nella sfida“ con Brega intriga parecchio oggi) e lo scaltro tecnico Bracaloni.

Escluse lesioni per Luca Bertacca: il fortissimo difensore centrale viareggino è solo alle prese con una "brutta infiammazione a livello della zona pubica" (questo è emerso dopo il controllo dal professor Busoni). Un’infiammazione che però è arrivata a livelli altissimi, dando al ragazzo fitte parecchio dolorose. In settimana Bertacca non si è mai allenato anche se il Viareggio farà di tutto, fino all’ultimo, per provare a metterlo in campo. Altrimenti è pronto l’esperto Monopoli per far coppia dietro con Benedini. Il nuovo acquisto 2003 Ricci non è ancora pronto per giocare e al massimo andrà in panchina. Per il resto le zebre recuperano quasi tutti tranne il playfantasista Stefano Marinai che ne avrà per un mese circa. "Dobbiamo fare la partita perfetta per portarla a casa" afferma l’allenatore Stefano Santini.

Per dirigere questa delicatissima gara è stato designato un arbitro donna assai quotato in regione come Alessia Lisi della sezione di Empoli, che sarà coadiuvata dagli assistenti di linea Mirko Mangini (di Livorno) e Dario Alderighi (pure lui empolese).

La probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Belluomini, 5 Benedini, 6 Bertacca (Monopoli), 3 Sapienza (2004); 7 Matteo Santini (2005), 4 Pizza, 8 Minichino; 10 Fazzini; 9 Brega, 11 Chicchiarelli.

Simone Ferro