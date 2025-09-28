Promozione: l’anticipo della 3ª giornata del girone A. Il Casalguidi proprio non ingrana: un altro ko. Il Montelupo si prende i tre punti con Bartolozzi

0

: Baldi, Bonaiuti, Rossi, Torracchi, Puccianti (10’ st Puccianti) Robusto, Bonfanti Al., Zoppi, Bonfanti An., Ceccarelli, Paccagnini (25’ st Luccioletti). A disp. Merci, Filoni, Diddi, Cossari, Bocini, Capecchi, Borselli. All. Paolacci.

MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cupo, Tremolanti, Fermaca, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni, Ndaw (40’ st Tersigni) Cintelli. A disp. Boretti, Corsinovi, Marrazzo, Chelini, Frilli, Lelli, Cerrini, Tersigni, Aprea. All. Lucchesi.

Arbitro: Varnagallo di Pontedera.

Rete: 25’ Bartolozzi.

Una rete di Bartolozzi, arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale al 25’. Ed il Casalguidi ha così incassato la seconda sconfitta consecutiva, nel match andata in scena ieri pomeriggio al Barni e valido per la terza giornata del girone A di Promozione. I padroni di casa erano reduci dalla sconfitta esterna di misura contro il Cubino, nel corso della quale la prestazione non era comunque mancata. E anche in questo caso, si è vista una squadra a tratti propositiva: se la conclusione di Alessandro Bonfanti non avesse centrato il palo ad un quarto d’ora dalla fine, probabilmente staremmo parlando di un pareggio o di una vittoria. Ma è anche vero che con i se e con i ma non si fa la Storia, o nello specifico il campionato.

I canarini restano quindi ad un punto nel girone A della competizione, alle spalle dei montelupini che grazie allo 0-1 finale hanno conquistato i primi punti stagionali. L’attenzione dovrà adesso andare al prossimo turno, che vedrà gli uomini di mister Ivan Paolacci giocare nella tana del Montignoso. Il tecnico dovrebbe recuperare in toto De Simone, entrato nella ripresa ieri contro i montelupini. E l’obiettivo deve essere quello di tornare a casa con uno o (ancor meglio) tre punti.

"Nel primo tempo non siamo riusciti ad imporci, abbiamo subìto un po’ troppo una squadra particolarmente fisica come il Montelupo – ha commentato Paolacci – meglio nel secondo, dove non siamo però riusciti a pareggiare e a concretizzare le occasioni create. L’impegno c’è stato anche stavolta, ma dobbiamo continuare a lavorare".

Giovanni Fiorentino