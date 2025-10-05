Promozione: l’anticipo della quarta giornata. Ponte Buggianese travolto in Versilia

3

PONTE BUGGIANESE

0

: Gega, Da Prato, Della Pina, Granaiola, Bartoli, Laucci, Szabo (10’ st Isola), Aquilante (24’ st Fattorini), Remedi (37’ st Ceciarini), Ricci (33’ Mancini), Sacchelli (30’ st Attinasi). A disp. Pucciarelli, Coselli, Moriconi, Sessa. All. Tocchini.

PONTE BUGGIANESE: Calu, Lici, Grasseschi (1’ st Sanzone), Zocco, Chelini, Bandoni, Rugiati, Rosati, Fruzzetti (18’ st Musteqja), Viola (33’ st Bellandi), Fiumicino (22’ st Bicchieri). A disp. Matteucci, Cirasella, Fanti. All. Falivena.

Arbitro: Giacometti di Viareggio.

Reti: 21’ Granaiola (rig.), 44’ Da Prato, 3’ st Ricci.

Note: espulso al 16’ st Zocco per doppia ammonizione. Ammoniti: Szabo, Bartoli, Zocco, Viola, Lici.

Il Ponte Buggianese torna dalla gara in trasferta, giocata sul campo del Pietrasanta, con una pesante sconfitta. Le pesanti assenze di Palmese, Mhilli e Colombini continuano a falcidiare il Ponte, che però può contare sul nuovo acquisto Zocco, arrivato in settimana e schierato dal primo minuto dalla squadra biancorossa.

L’anticipo della quarta giornata viene indirizzato dai padroni di casa già nel primo tempo: al 21’ l’1-0 di Granaiola su rigore e allo scadere il 2-0 di Da Prato. Nella ripresa la squadra biancorossa prova a cambiare qualcosa in campo, mettendo dentro Sanzone, Musteqja, Bellandi e Bicchieri, ma è sempre il Pietrasanta ad avere in mano il pallino del gioco, e a trovare il gol del definitivo 3-0 con Ricci. La situazione per la squadra di Falivena si fa ancora più cupa al 61’, quando Zocco viene espulso per doppia ammonizione. Così arriva la prima sconfitta stagionale del Ponte Buggianese, che rimane fermo a quota 7 punti nella classifica del girone A di Promozione. Sale a quota 10 invece il Pietrasanta, che vendica la sconfitta subita in Coppa Italia proprio contro i pontigiani, e per una notte può fare anche festa da capolista solitaria.

Simone Lo Iacono