Promozione - L’anticipo di lusso

Viareggio

4

pieve fosciana

1

VIAREGGIO (4-3-1-2): G. Santini; C. Belluomini, Benedini, Benassi, Sapienza (31’ st Coppola); Marinai, Pizza (22’ st Benedetti), Minichino; Ceciarini (22’ st Chicchiarelli); T. Belluomini (38’ st M. Santini), Brega (31’ st Scaranna). All.: S. Santini.

PIEVE FOSCIANA (3-5-2): Regoli (14’ st Velani); Da Prato, Matteoni, Pietrazzini; Giunta, Turri, S. Nelli (25’ st Rocco), Lucchesi, Telloli; Bertellotti, Pugliese (31’ st Valdrighi). All.: Martinelli.

Arbitro: Fantoni di Valdarno.

Reti: 4’ pt Bertellotti, 16’ pt Brega; 24’ st Marinai, 29’ st Chicchiarelli, 36’ st Marinai (rig.).

Note: ammoniti l’allenatore S. Santini e Sapienza; angoli: 5-5; recupero: 2’ pt, 7’ st.

VIAREGGIO - Il Pieve Fosciana s’illude, ma alla fine perde (anche in maniera troppo penalizzante) contro la capolista Viareggio che, senza lo squalificato Ricci ed i tre nazionali del beach soccer (Carpita, Bertacca, Fazzini), parte male con Marinai che, in disimpegno, gioca leggero un pallone indietro sul quale si avventa Bertellotti che punta Benedini, lo salta e poi calcia forte con il destro, trovando la determinante deviazione di Benassi che cambia completamente la traiettoria della sfera regalando il vantaggio agli ospiti. La reazione bianconera si materializza nel pareggio a firma Brega. I viareggini progettano il ribaltone con alcuni tentativi, tra cui il più clamoroso capita al giovane Tommaso Belluomini che, alla mezz’ora, cestina sotto porta, sul secondo palo, dopo il bel cross da destra del terzino Cosimo Belluomini. E, allo scadere del primo tempo, un’uscita a vuoto di Gianni Santini sembra spianare la strada al nuovo vantaggio garfagnino, se non fosse per il provvidenziale salvataggio sulla linea di Benassi che nega il 2-1 a capitan Lucchesi.

Nella ripresa il Pieve Fosciana coglie subito un palo interno con Pietrazzini, sulla punizione-cross di Lucchesi. Da lì poi emerge la qualità del Viareggio: Marinai con il suo preciso sinistro infila in buca d’angolo il 2-1; poi il subentrato Chicchiarelli, su bell’assist di Cosimo Belluomini, fa 3-1; infine il poker su rigore trasformato da Marinai che spiazza il baby Velani (che aveva preso il posto dell’infortunato Regoli) e fa doppietta.

Simone Ferro