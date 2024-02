PROMOZIONE: l’anticipo e il programma della giornata. De Stefano salva il Lucignano: per la Sansovino scontro diretto con il Grassina

Era una sfida da brividi quella tra Montalcino e Lucignano, impegnate nell’anticipo del girone C di Promozione. Rispettivamente penultima e ultima della classe, divise da una sola lunghezza alla vigilia, con il chiaro intento di contendersi la vittoria ina una sorta di spareggio anticipato. Alla fine è venuto fuori un pareggio con due reti arrivate all’inizio e alla fine dell’incontro. Il Montalcino rompe gli indugi e al 2’ passa con Acatullo. Il Lucignano di Gennaioli però non molla, prova a tornare in partita consapevole dell’importanza della posta in palio per proseguire la corsa verso un posto sul trenino dei playout. E così, quando la partita sembrava decisa, al 92’ De Stefano trova un gol pesantissimo. Il Lucignano trova un risultato che scongiura l’allungo del Montalcino e tiene ancora a galla gli amaranto anche se ovviamente adesso occorrerà cambiare marcia.

Oggi pomeriggio, alle 15, in campo tutte le altre. Occhi puntati sull’Affrico, primo con cinque punti sulla Sansovino, che riceverà il Montagnano di Laurenzi. I torelli devono riprendere il cammino dopo il recente ko e non possono commettere errori con la zona rossa lontana solo un punto. La Sansovino di Testini spera di approfittarne, visto che è seconda, ma occhio al Grassina, terzo, che metterà in scena il big match di giornata. Per il Subbiano di Giusti appuntamento casalingo con il Torrita di Andrea Sussi per provare a salire ancora, mentre l’Alberoro di Bernacchia è attesa dall’esame Pienza contro Giulio Peruzzi. Per il Casentino Academy esame di maturità con l’Antella, contro una squadra in corsa in zona playoff con l’obiettivo per i casentinesi di prendere le distanze dai bassifondi. La quinta giornata di ritorno si completa con Chiantigiana-Fiesole e il duello tra la Settignanese e il Torrenieri.