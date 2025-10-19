Promozione - L’anticipo Settimello-Cubino finisce in parità. Ovest, pericolo Forte. Il Dicomano a Cortona

In Promozione, dopo gli anticipi Settimello-Cubino (0-0) e Castelfiorentino-Ponsacco (0-0), oggi, alle 15,30, si giocano le altre gare della 6ª giornata con questo programma.

Girone A

Firenze Ovest-Forte dei Marmi (arbitro: Nannucci di Prato). L’Ovest affronta la favorita del campionato privo di Ammannati. Fortis Juventus-Jolo (arbitro: Schinco di Arezzo). La Fortis di Morandi non può fallire. Assenti Veraldi e Pecchioli, rientra Bartolini. Luco-Ponte Buggianese (arbitro: Di Galante di Pontedera). Luco senza Caprio e Romanelli. Debutta Tommaso Nicolosi, ex Lebowski. San Marco Avenza-San Piero a Sieve (arbitro: Luciani di Livorno). Per questa trasferta San Piero a Sieve privo di Frilli.

Girone B

Barberino Tavarnelle-Colli Marittimi (arbitro: Farina di Arezzo). Bianchi, Sarti, Guerri e Corti non saranno della partita. Cerbaia-Castiglioncello (arbitro: Paolini di Arezzo). Al "Nesi" il tecnico Cei non avrà Fontanelli e Paolini. Invicta Sauro-Sancascianese (arbitro: Incontrera di Livorno).Tutti presenti tranne Conticelli infortunato. Massa Valpiana-Ginestra Fiorentina (arbitro: Scardigli di Livorno). Molte assenze nella Ginestra di Rizzo.

Girone C

Audax Rufina-Viciomaggio (arbitro: Manta di Siena). Assente Riccioni, D’Esposito in dubbio. C.S. Lebowski-Sinalunghese (arbitro: Di Sacco di Pisa). Si gioca al Filarmonica di Grassina. Assenti: Miliani e Onori squalificati. Cortona Camucia-A.G. Dicomano (arbitro: Travaglione di Siena). Diotaiuti non avrà Zepponi e Valencetti, rientrano Pierattini e Pecorai. Fiesole-Acquaviva (arbitro: Nafra sez. Valdarno). Mosti Falconi e Biondi ci sono; Barzini e Meini assenti. Nuova Foiano-Pontassieve (arbitro: Iglio di Pistoia). Bourezza è squalificato, locali senza Orlandi. Pienza-Settignanese (arbitro: Maretti di Grosseto). Assente Iania. Resco Reggello-Montagnano (arbitro: Menchini di Viareggio). Vestri, Focardi e Pantiferi out.

