Promozione: Larcianese e San Giuliano in lotta per l'Eccellenza

Oggi alle 16, con le due sfide play off decisive si conclude il campionato di Promozione. Ad Agliana, Larcianese e San Giuliano si contendono un posto per salire in Eccellenza. Contemporaneamente, allo stadio "Fossi-Bellugi" di Buonconvento, si giocherà la "finalina" per il terzo e quarto posto tra il Fiesole (girone C) e l’Atletico Maremma (girone B). Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei 90’, si disputeranno i supplementari. Persistendo la parità, si procederà con i calci di rigore.

Il Fiesole, dunque, è impegnato con l’Atletico Maremma per un confronto che definirà la graduatoria finale, che potrebbe rivelarsi importante per eventuali prossimi ripescaggi in Eccellenza. Contro la formazione di Orbetello, il Fiesole di Selvaggio potrà contare sul rientro di Picchi dopo la squalifica. Tuttavia, dovrà fare a meno di Fantechi, ancora alle prese con l’infortunio subito domenica. Per il resto, confermata la formazione con Barzini, Marchi, Meini (foto) e Nencioli in difesa, Martini, Roschi e Olivieri a centrocampo. In attacco, Gigli, Failli e Rachidi.

G. Puleri