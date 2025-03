Promozione. Larcianese tutto cuore, San Giuliano piegato. Tarsigni avvicina il traguardo dei playoff

Larcianese

2

San Giuliano

1

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo (14’ st Iannello), Sarti, (27 st Capetta), Ba (38’ st Maarouf), Ferraro (14’ st Romani), Mori (1’ st Tersigni). A disp. Cannizzaro, Vallesi, Seghi, Andreozzi. All. Cerasa.

SAN GIULIANO: Gaffino, Gremigni, Lici (21 st Lorenzo Doveri) Ghelardoni (28’ st Brega), Bozzi, Pasquini, Bindi (21’ st Lorenzini) Niccolai, Di Paola (28’ st Bellucci), Doveri, Benedetti. A disp. Puglioni, Susini, Nacci, Cantini, Ghelardoni. All. Roventini.

Arbitro Corti di Prato.

Marcatori: 36’ Doveri, 42 Tafi, 42 st Tersigni.

Quando mancavano appena tre minuti alla fine della gara Tersigni ha realizzato la rete della vittoria, con un tiro violento, che si è insaccato con precisione nell’angolino basso, alla destra del portiere ospite Gaffino. Un gol importante per la Larcianese che supera in uno scontro diretto di alta classifica la quotata formazione del San Giuliano. Tre punti guadagnati che permettono alla squadra di mister Cerasa di compiere un deciso passo in avanti verso gli spareggi dei play off.

È stata una bella partita, con numerose occasioni da rete create da entrambe le squadre, che volevano aggiudicarsi l’intera posta in palio. La gara è iniziata con un rigore sbagliato da Mori, concesso per un fallo commesso su Ba. Al 36’ gli ospiti passano in vantaggio con Doveri. La difesa viola esce male con la palla tra i piedi. Ne approfitta il San Giuliano che segna da pochi metri dalla linea di porta. Al 42’ la Larcianese pareggia, con Tafi, che in anticipo di testa insacca la palla in rete, proveniente dal calcio d’angolo, battuto da Marianelli.

Nella ripresa scendono i ritmi di gioco. Sono gli ospiti che si fanno pericolosi in un paio di occasioni. Alla mezzora Loreno Doveri fallisce, solo davanti al portiere viola, fallisce una clamorosa occasione per passare in vantaggio, calciando alto sopra la traversa. Si infortuna la punta Ba, costretto ad uscire e sostituito da Maarouf. Quando ormai sembra che la gara si sia incanalata sul risultato di parità, arriva la rete decisiva di Tersigni, che permette per la seconda volta consecutiva di ribaltate l’inziale svantaggio e di accendere l’entusiasmo tra i tifosi viola.

Massimo Mancini