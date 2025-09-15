Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Promozione. L’Atletico Maremma fa suo il derby all’esordio

Promozione. L’Atletico Maremma fa suo il derby all’esordio

Nella prima giornata del Girone "B" di Promozione, prestazione positiva e convincente dell’Atletico Maremma che sul terreno di gioco del...

di ANDREA CAPITANI
15 settembre 2025
Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Nella prima giornata del Girone "B" di Promozione, prestazione positiva e convincente dell’Atletico Maremma che sul terreno di gioco del Combi, ad Albinia, ha battuto nel derby maremmano il Massa Valpiana. Con un gol per tempo di Corrado e Vettori, i roossoverdi di Lorenzini hanno messo ko la squadra di Madau che, comunque, non ha demeritato.

L’Invictasauro, invece, al Frida Bottinelli Brogelli ha pareggiato 1-1 con l’ostico Cuoiopelli. Incontro difficile, che i saurini di Cinelli hanno interpretato abbastanza bene. Colpiti a freddo dal gol ospite di Nuti dopo soli 4 minuti, era Marruccia, giovane talento e attaccante saurino a pareggiare al 12’. Poi la partita continuava sul filo dell’equilibrio e il risultato non cambiava più.

Pareggio per 1-1, ma in trasferta, anche per l’Orbetello, colto sul campo del Cenaia. I padroni di casa andavano in rete al 12’ con Metafonti ma poco prima che l’arbitro mandasse tutti negli spogliatoi per il riposo, era Galvanio a segnare la rete del pareggio. Ripresa combattuta, con alcune interessanti azioni offensive delle due compagini che comunque non modificavano piu’ il pari scritto nella prima parte della gara.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su