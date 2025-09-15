Promozione. L’Atletico Maremma fa suo il derby all’esordio

Nella prima giornata del Girone "B" di Promozione, prestazione positiva e convincente dell’Atletico Maremma che sul terreno di gioco del Combi, ad Albinia, ha battuto nel derby maremmano il Massa Valpiana. Con un gol per tempo di Corrado e Vettori, i roossoverdi di Lorenzini hanno messo ko la squadra di Madau che, comunque, non ha demeritato.

L’Invictasauro, invece, al Frida Bottinelli Brogelli ha pareggiato 1-1 con l’ostico Cuoiopelli. Incontro difficile, che i saurini di Cinelli hanno interpretato abbastanza bene. Colpiti a freddo dal gol ospite di Nuti dopo soli 4 minuti, era Marruccia, giovane talento e attaccante saurino a pareggiare al 12’. Poi la partita continuava sul filo dell’equilibrio e il risultato non cambiava più.

Pareggio per 1-1, ma in trasferta, anche per l’Orbetello, colto sul campo del Cenaia. I padroni di casa andavano in rete al 12’ con Metafonti ma poco prima che l’arbitro mandasse tutti negli spogliatoi per il riposo, era Galvanio a segnare la rete del pareggio. Ripresa combattuta, con alcune interessanti azioni offensive delle due compagini che comunque non modificavano piu’ il pari scritto nella prima parte della gara.