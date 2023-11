Promozione. L’Atletico Maremma fa suo il derby col Sant’Andrea

CALCIO

Domenica negativa nel girone B di Promozione. Sorride solo l’Atletico Maremma, vincente nel derby col Sant’Andrea per 2-0 e che si tira suù rispetto alla zona playout. Il Belvedere Grosseto di Nicola Giallini non riesce a vincere lo scontro al vertice ed ora è anche terzo in classifica. Il team rossonero non riesce a fare proprio lo scontro diretto al vertice col San Miniato Basso, e viene quindi superato in classifica dalla Sestese, che aggancia proprio la capolista, lasciando al terzo posto il team di Giallini. Resta ultimo il Sant’Andrea come detto, battuto dall’Atletico Maremma più forte e cinico rispetto ai biancocelesti, mentre perde 1-0 l’Invictasauro che lotta alla pari contro l’Urbino Taccola ma poi deve arrendersi per un gol subito nei minuti finali dell’incontro.

La classifica: San Miniato Basso 24, Sestese 24, Belvedere 23, Saline 19, Montelupo 16, Centro Storico Lebowski 16, Urbino Taccola 15, Atletico Maremma 15, San Miniato 13, Invictasauro 12, Colli Marittimi 12, Atletico Piombino 9, Armando Picchi 9, Castiglioncello 7, Porta Romana 6,