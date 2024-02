Promozione, l’Atletico Maremma in casa. Arriva il "temibile" Centro Storico Lebowski

Turno interlocutorio in Promozione. Il girone B oggi offre una ventesima giornata di campionato che può essere aperta ad ogni scenario. Il Belvedere, oramai a meno 7 dalle due capolista, ospita il San Miniato, formazione in lotta per la salvezza In ottica salvezza invece il Sant’Andrea, penultimo con 12 punti, oggi sarà a Piombino contro una formazione che ha quasi il doppio dei punti in classifica, ma che ancora non può dirsi salva. Stesso discorso per le altre due maremmane del girone. L’Atletico Maremma di Fabio Lorenzini (foto), nono in classifica con 25 punti, oggi ospita il Centro Storico Lebowski: un match tra due formazioni che hanno gli stessi punti in classifica, ma chi vince potenzialmente potrebbe rientrare in zona playoff. L’Invictasauro invece sarà sul campo del Porta Romana, fanalino di coda. Il programma: Atletico Maremma-C. S. Lebowski, Atletico Piombino-S. Andrea, Belvedere-San Miniato, Porta Romana-Invictasauro.