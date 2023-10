PROMOZIONE. Laurenzi costringe al pari la Sansovino. Cade il Subbiano, festa Alberoro a Soci

Termina con un salomonico 1-1 il derby più atteso della giornata quello tra Montagnano e Sansovino. Partono bene i torelli della Valdichiana, ultimi della classe, ancora alla ricerca della prima vittoria. Dopo 18’ il Montagnano infatti passa in vantaggio con Romano e riesce a chiudere così il primo tempo. La squadra di Laurenzi però subisce il ritorno della Sansovino di Testini che riesce a preggiare con Pascucci al 68’ perr un 1-1 che al Montagnano serve più per il morale che non per la classifica, mentre la Sansovino registrando il quarto pari della stagione resta a meno quattro dalla vetta, raggiunta dal Grassina che si prende i tre punti con un roboante 4-1 ai danni dell’Antella. Una autorete spinge l’Alberoro. La squadra di Bernacchia raggiunge la Sansovino grazie ad un autogol nato al 22’ del primo tempo che stende il Casentino Academy, che resta comunque a metà della classifica. Tolta la vittoria dei rossoblù per le aretine è stata una giornata davvero storta. Il Lucignano resta penultimo, alla ricerca come il Montagnano del primo successo in stagione, costretto a registrare una sconfitta di misura contro il Fiesole in quello che era uno scontro diretto deciso dal gol al 68’ di Meini. Male anche il Subbiano che cade in casa del Torrenieri. Apre De Simone per il Subbiano ma poi ecco il pareggio di Cruciani al 42’ e il sorpasso al 44’ frutto di un autogol. Al 58’ D’Aniello chiude i giochi per la gioia dei padroni di casa, mentre il Subbiano deve registrare il secondo ko consecutivo. Pari per 1-1 tra Pienza e Chiantigiana. Negli anticipi pari tra la capolista Affrico e la Settignanese (0-0) mentre il Torrita festeggia davanti al proprio pubblico il successo contro il Montalcino per 1-0. Al comando della classifica c’è quindi l’Affrico con 17 punti, tallonato a quota 13 da Grassina, Sansovino e Alberoro mentre al quinto posto adesso c’è la Chiantigiana.