Promozione, l’Aurora Treia a punteggio pieno

Quattro partite e altrettante vittorie, 13 gol fatti e 2 subiti: l’Aurora Treia è partita a tutto gas nel girone B del campionato di Promozione rispettando i pronostici degli addetti ai lavori che da subito l’hanno indicata come la favorita numero uno per la vittoria finale. "Ci hanno dato questa etichetta – osserva Simone Ricci, allenatore dell’Aurora Treia – e magari ciò ci spinge a dare di più, ma è un gioco fatto dagli altri magari per condizionarci a livello mentale. Il campionato è lungo, tortuoso e ci saranno anche momenti difficili, ma noi andiamo avanti per la nostra strada". Un inizio con il piede premuto sull’acceleratore. "L’avvio è stato quello giusto ed era importante, ma sappiamo che il torneo è difficile e pieno di insidie". L’Aurora si è presentata ai blocchi di partenza con una squadra che ha i mezzi per spiccare il volo. "L’obiettivo è di lottare per vincere ma siamo anche consapevoli che ci sono altre 5-6 squadre che si sono poste lo stesso traguardo in un torneo livellato verso l’alto". Ricci per la prima volta frequenta questo girone. "Ogni formazione ha qualità e organizzazione, anche quelle che lottano per salvarsi possono mettere in difficoltà chiunque". Il tecnico pensa a quando si sono gettate le basi per la stagione. "Siamo partiti con un’ossatura di 6-7 elementi dell’anno passato e abbiamo fatto degli inserimenti importanti, poi abbiamo cominciato a lavorare su idee e concetti. I ragazzi hanno assimilato bene le idee, ma dobbiamo ancora crescere". Però 13 gol fatti e 2 subiti, oltre ai 12 punti costituiscono un invidiabile biglietto da visita. "In queste quattro gare – risponde Ricci – abbiamo creato tanto e subito poco, però siamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni, come per esempio domenica scorsa contro Corridonia, però ci saranno match in cui non avremo la stessa redditività sotto rete. Adesso non guardiamo a quanto fatto, ma pensiamo alla prossima partita".